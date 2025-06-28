Володимир Кириченко

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) надасть персональну квоту тріумфаторам загального заліку Кубка світу на перші два етапи наступного сезону. Про це повідомляє Nordic Magazine.

IBU оголосив про зміну свого регламенту щодо стартових квот після засідання виконкому в Зальцбурзі (Австрія). Правило набирає чинності вже з сезону-2025/26.

Якщо переможці загального заліку попереднього сезону Франциска Пройс та Стурла Голм Леґрейд не матимуть травм чи проблем із формою, німецька та норвезька команди зможуть виступати у складі 7 спортсменів на етапах Кубка світу в Естерсунді та Гохфільцені.

Як повідомив пресцентр IBU, це нововведення не поєднується з додатковою квотою, яку можна здобути завдяки перемозі в загальному заліку IBU Cup. Тобто чоловіча збірна Норвегії повинна буде обрати між двома видами додаткової квоти й не зможе заявити 8 спортсменів – лише 7.

Раніше стало відомо, що призовий фонд Кубка світу з біатлону зросте до 9,3 мільйона євро.