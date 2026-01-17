Кубок світу. Чоловічий спринт. Відеотрансляція
Від України виступлять Борковський, Мандзин, Дудченко, Підручний та Лесюк
близько 2 годин тому
Фото: biathlon.com.ua
17 січня у німецькому Рупольдингу відбудеться чоловічий спринт у рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Трансляція гонки відбудеться на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Початок – о 15:30 за київським часом.
Стартлист збірної України:
14. Богдан Борковський
24. Віталій Мандзин
70. Антон Дудченко
77. Дмитро Підручний
80. Тарас Лесюк
