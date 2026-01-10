Підручний відіграв 34 позиції та зупинився у персьюті Кубка світу у кроці від квіткової церемонії
Дмитро припустився лише однієї хиби на стрільбищі
близько 1 години тому
У німецькому Обергофі завершився чоловічий пасьют у рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Серед представників України найкращий виступ вдався Дмитру Підручному. Капітан команди з 41 позиції піднявся на 7 місце завдяки шаленій швидкості ходу і близької до ідеальної стрільби.
Переможцем гонки попри 6 штрафних кіл став італієць Томмазо Джакомель.
Кубок світу. Німеччина, Обергоф. Чоловіки. Гонка переслідування
1. Томмазо Джакомель (Італія, 2+2+2+0) 37:15.4
2. Мартін Ульдаль (Норвегія, 0+1+0+3) +4.5
3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+2+2+1) +8.8
7. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+0+0) +20.7
...
20. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+3+0) +1:27.9
44. Богдан Борковський (Україна, 1+2+2+1) +3:29.7