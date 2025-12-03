Лідерка збірної України Джима пропустить старт сезону Кубка світу
Біатлоністка сподівається, що зможе відновитися від травми та повернутися до стартів на старті 2026 року
близько 8 годин тому
Олімпійська чемпіонко Юлія Джима у своєму Facebook повідомила про травму, через яку пропустить старт сезону-2025/26 Кубка світу:
Всіх вболівальників вітаю з початком нового біатлонного сезону! Вирішила зробити пост, бо багато хто, питає де я і чому не бігаю гонки)
То ж відповідаю:
В кінці жовтня я невдало впала на тренуванні і зламала палець на руці, сподівалась, що зростеться швидше, але не так сталося як гадалося. Минулого тижня тільки зняли фіксатор і тепер потрібно трохи часу на реабілітацію, щоб він почав рухатися!
Сподіваюсь, що зможу змагатися вже після Нового Року!
Нагадаємо, що українки невдало провели першу індивідуальну гонку КС.
Поділитись