Олімпійська чемпіонко Юлія Джима у своєму Facebook повідомила про травму, через яку пропустить старт сезону-2025/26 Кубка світу:

Всіх вболівальників вітаю з початком нового біатлонного сезону! Вирішила зробити пост, бо багато хто, питає де я і чому не бігаю гонки)

То ж відповідаю:

В кінці жовтня я невдало впала на тренуванні і зламала палець на руці, сподівалась, що зростеться швидше, але не так сталося як гадалося. Минулого тижня тільки зняли фіксатор і тепер потрібно трохи часу на реабілітацію, щоб він почав рухатися!

Сподіваюсь, що зможу змагатися вже після Нового Року!