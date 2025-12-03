Михайло Цирук

Перша особиста гонка Кубка світу 2025/26 відбулася, тож тепер новий сезон можна вважати офіційно відкритим. Жіноча індивідуалка в Естерсунді принесла багато цікавого: несподівані призери, не менш несподіваний провал найкращої біатлоністки минулого сезону Франциски Пройс та нове імʼя в топ-10. Якою була вчорашня гонка, та що на нас очікує сьогодні - розповімо далі.

Україна без очок

На жаль, у першому особистому старті нового сезону збірна України не змогла здобути очок. Відверто кажучи, побачивши старт-лист, певне розуміння того, що потрапляння хоч когось з наших дівчат до топ-40 було б успіхом. Втім, певні сподівання на щось більше таки були.

Головним джерелом цих сподівань була 26-річна Христина Дмитренко, яка досить добре показала себе в індивідуальних гонках минулої кампанії, посівши 27 місце в заліку цієї дисципліни, а на чемпіонаті світу в Ленцерхайде взагалі стала 11-ю. Проте головна надія, в підсумку, стала головним розчаруванням.

Дмитренко «застрелилася» на вогневих рубежах, провівши чисто лише одну чисту стрільбу та припустившись одразу чотирьох промахів, і в підсумку посіла 46 місце - найкраще серед українок. Звісно, є питання й до темпу Христини, адже її обійшли одразу 15 біатлоністок з, як мінімум, не меншою кількістю штрафних хвилин.

Питання є й до того, як українська біатлоністка виправдовувала свою невдалу роботу на першій стійці. Після гонки Христина Дмитренко заявила, що відволіклася на нашого вболівальника. Звісно, це було сказано напівжартома, але причина для того, аби хибити, все одно недостатньо поважна.

Інші українки провели гонку ще більш скромно. Анастасія Меркушина розчарувала жахливим темпом, адже схибивши на стрільбі лише тричі посіла тільки 53 місце. На шість позицій нижче (59) з чотирма промахами розташувалася Дарина Чалик, а молоді Валерія Дмитренко (72) та Олександра Меркушина (83) фінішували на початку восьмого та дев'ятого десятка відповідно.

Перемога Вірер, фінська сенсація та дебют у топ-10

Загалом же стартова особиста гонка сезону вийшла непоганою. Золоту медаль здобула італійська жива легенда Доротея Вірер, яка не перемагала в особистих змаганнях КС з сезону 2022/23.

Та головною зіркою гонки все ж стала не вона, а 23-річна фінка Соня Лейнамо. Вона посіла друге місце, відставши від Вірер лише на 0,3 секунди, і це потрапляння на подіум стало для молодої спортсменки дебютним в карʼєрі.

Бронзова призерка також неочевидна - француженка Каміль Бенед. Раніше в особистих гонках на етапах Кубка світу вона ніколи не підіймалася вище за 13 місце, а тут - одразу топ-3, а за спиною 25-річної біатлоністки залишилася сама Лу Жанмоно. Серед інших цікавинок, вперше у своїй карʼєрі до топ-10 в особистих гонках КС заїхала 23-річна бельгійка Мая Клутенс, котра фінішувала на 6 позиції. Тож старт сезону вийшов досить цікавим та вартим уваги: тепер чекаємо на таке саме продовження.

Чоловіча індивідуалка: хто побіжить за Україну і на що нам сподіватися?

З вчорашнім днем розібралися, а вже сьогодні, 3 грудня, програму особистих змагань сезону відкриватимуть чоловіки - теж індивідуальною гонкою. Україну в ній представлять Богдан Борковський, котрий замінив Дмитра Підручного після того, як зранку капітан поскаржився на біль у горлі, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Артем Тищенко та Богдан Цимбал. З таким переліком спортсменів надії на перші очки для синьо-жовтих в сезоні значно вищі, ніж були перед стартом жінок напередодні.

Склад майже оптимальний, і без лідера живої легенди Дмитра Підручного серйозні сподівання можемо покладати й на Віталія Мандзина. Минулого сезону саме він став найкращим серед синьо-жовтих в цій дисципліні, потрапивши у топ-20 заліку, а його четверте місце в індивідуалці в Контіолахті так і залишилося найкращим особистим результатом попередньої кампанії.

Так чи інакше, вболіватимемо за всіх наших. Дудченко, Тищенко та Цимбал також зовсім не безталанні біатлоністи, тож будемо сподіватися на очки для кожного. Про найвищі місця мова, напевно, не йтиме, втім показати більш-менш гідний результат здатен кожен з цих хлопців, чого ми їм і бажаємо.

У матеріалі використані фото Getty images, IBU