Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про підготовку до сезону-2025/26:

У нас важка підготовка, ми зараз тренуємося у горах. Всім дівчатам у команді якось важко. У нас є одна проблема: затікає все тіло, це заважає показати максимальний результат. І ці гонки (чемпіонату України) як насолода. Дуже важко і сподіваюся, що це перехідний етап.

У нас кожен збір у горах, і будуть Олімпійські ігри проходити на висоті. Тренери зробили таким наш підготовчий період, щоб кров насичувалася киснем і не закислювалися. Як минув збір? Ми дуже багато роботи виконуємо розвиваючої та силової. Думаю, воно має пройти не безслідно, бо робота реально цікава. Сподіваюся, що дівчата зможуть показати себе якомога краще.