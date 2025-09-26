Лідерка збірної України: «Всім дівчатам у команді якось важко»
Дмитренко сподівається, що тяжка праця дасть результати
близько 19 годин тому
Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко висловилася в інтерв’ю Суспільне Спорт про підготовку до сезону-2025/26:
У нас важка підготовка, ми зараз тренуємося у горах. Всім дівчатам у команді якось важко. У нас є одна проблема: затікає все тіло, це заважає показати максимальний результат. І ці гонки (чемпіонату України) як насолода. Дуже важко і сподіваюся, що це перехідний етап.
У нас кожен збір у горах, і будуть Олімпійські ігри проходити на висоті. Тренери зробили таким наш підготовчий період, щоб кров насичувалася киснем і не закислювалися. Як минув збір? Ми дуже багато роботи виконуємо розвиваючої та силової. Думаю, воно має пройти не безслідно, бо робота реально цікава. Сподіваюся, що дівчата зможуть показати себе якомога краще.
Нагадаємо, що Дмитренко стала віцечемпіонкою ЛЧУ у суперспринті.
