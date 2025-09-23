Денис Сєдашов

У Яворові на літньому чемпіонаті України з біатлону визначились переможці у суперспринті.

У чоловічій гонці триумфував Віталій Мандзин, який подолав дистанцію за 18:59.3 хвилини, допустивши три промахи. Лише три секунди йому поступився Антон Дудченко, а бронзу виборов Степан Кінаш.

Серед жінок найшвидшою стала Тетяна Тарасюк. Вона випередила Христину Дмитренко майже на 15 секунд, попри три хиби у стрільбі. Дмитренко, яка припустилася лише одного промаху, фінішувала другою. Трійку замкнула – Анна Кривонос.

25 вересня відбудуться спринтерські гонки.

Сумська область здобула перемогу у змішаній естафеті на літньому ЧУ з біатлону.