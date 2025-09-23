Мандзин та Тарасюк стали переможцями суперспринтів на літньому ЧУ з біатлону
Наступні медалі спортсмени розіграють у спринтах 25 вересня
близько 2 годин тому
Фото: Dmytro Yevenko
У Яворові на літньому чемпіонаті України з біатлону визначились переможці у суперспринті.
У чоловічій гонці триумфував Віталій Мандзин, який подолав дистанцію за 18:59.3 хвилини, допустивши три промахи. Лише три секунди йому поступився Антон Дудченко, а бронзу виборов Степан Кінаш.
Серед жінок найшвидшою стала Тетяна Тарасюк. Вона випередила Христину Дмитренко майже на 15 секунд, попри три хиби у стрільбі. Дмитренко, яка припустилася лише одного промаху, фінішувала другою. Трійку замкнула – Анна Кривонос.
25 вересня відбудуться спринтерські гонки.
