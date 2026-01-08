Мандзин фінішував у топ-15 спринту етапу Кубка світу в Обергофі
Єдиним з українців без хиб на стрільбищі відпрацював Цимбал
40 хвилин тому
Чоловічим спринтом розпочався етап Кубка світу з біатлону у німецькому Обергофі.
Найкращим серед представників України став Віталій Мандзин, який фінішував 15-м. Єдиним серед українців без промахів на стрільбищі відпрацював Богдан Цимбал, але біатлоніст багато програв ходом. Переміг у гонці італієць Томмазо Джакомель, який подолав дистанцію за 25:01.7 хвилин.
Кубок світу. Німеччина, Обергоф. Чоловіки. Спринт
1. Томмазо Джакомель (Італія, 1+0) 25:01.7
2. Філіп Наврат (Німеччина, 0+1) +13.2
3. Йоганнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0) +25.2
...
15. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:14.1
41. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:07.5
43. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:08.7
45. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +2:11.8
94. Денис Насико (Україна, 1+2) +3:56.7