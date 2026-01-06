Підручний пропустить етап Кубка світу перед Олімпіадою-2026
Капітан збірної перейде на окремий збір з Санітрою
41 хвилину тому
Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний пропустить етап Кубка світу в Новому Месті (22–25 січня) і одразу після Рупольдинга вирушить на окремий підготовчий збір з тренером Юраєм Санітрою.
Про це повідомила головна тренерка Надія Бєлова, передає Суспільне.
«Плануємо в Новому Месті виставити весь основний склад на індивідуальну гонку, але Підручного там не буде — він одразу після Рупольдинга їде на підготовку перед Олімпіадою».
Бєлова зазначила, що разом основний склад стартуватиме лише в індивідуальній гонці, але все залежатиме від результатів в Обергофі та Рупольдингу.
Біатлонна програма Олімпіади-2026 в Антгольці стартує 8 лютого.
