Підручний отримав дозвіл від Нацгвардії і приєднався до збірної України
Чемпіон світу Дмитро Підручний приєднався до збірної України, що проводить збір в Сянках, Львівська область.
Збори розпочалися ще 29 травня, однак Підручний зміг приїхати на них лише після того, як Міністерство молоді і спорту України домовилося з Національною Гвардією про звільнення біатлоніста для відновлення тренувань і підготовки до сезону.
Наразі чоловіча збірна А тренується в складі Підручного, Антона Дудченко, Богдана Цимбала, Артема Прими, Тараса Лесюка і Дениса Насико.
В свою чергу серед представниць жіночої команди в Сянках перебувають лише Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос.
Юлія Джима та Дар'я Блашко тренуються індивідуально у Словенії, тоді як Олена Білосюк продовжує нести службу в Національній Гвардії України.
Збори у Львівській області триватимуть до 15 червня. В липні Юрай Санітра планував, що команда проведе збір у Німеччині.
Літній чемпіонат світу запланований на 25-28 серпня в Рупольдингу, Німеччина.
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