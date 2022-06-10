Підручний отримав дозвіл від Нацгвардії і приєднався до збірної України

Команда проходить збір в Сянках

Чемпіон світу Дмитро Підручний приєднався до збірної України, що проводить збір в Сянках, Львівська область.

Збори розпочалися ще 29 травня, однак Підручний зміг приїхати на них лише після того, як Міністерство молоді і спорту України домовилося з Національною Гвардією про звільнення біатлоніста для відновлення тренувань і підготовки до сезону.

Наразі чоловіча збірна А тренується в складі Підручного, Антона Дудченко, Богдана Цимбала, Артема Прими, Тараса Лесюка і Дениса Насико.

В свою чергу серед представниць жіночої команди в Сянках перебувають лише Ірина Петренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос.

Юлія Джима та Дар'я Блашко тренуються індивідуально у Словенії, тоді як Олена Білосюк продовжує нести службу в Національній Гвардії України.

Збори у Львівській області триватимуть до 15 червня. В липні Юрай Санітра планував, що команда проведе збір у Німеччині.

Літній чемпіонат світу запланований на 25-28 серпня в Рупольдингу, Німеччина.