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Прима: «Нам треба виступати і віддавати всі сили, як це роблять наші хлопці на фронті»

Українці в естафеті стали дев’ятими
Біатлон Кубок світу з біатлону
01 грудня 17:33
Прима: «Нам треба виступати і віддавати всі сили, як це роблять наші хлопці на фронті»
Фото: НОК України

Біатлоніст збірної України Артем Прима підсумував виступ команди в естафеті.

Для Вас естафета була першим стартом цього сезону. Як себе відчували на трасі?

Перший старт завжди такий напружений, у всіх сенсах. До цього, звісно, була підготовка, були тренування. Та ти все одно не знаєш на 100%, чого від себе очікувати, як будеш себе відчувати, як будеш стріляти, почувати себе на дистанції. Скажу чесно, старт був важким. Та я терпів, до самого фінішу віддавався на повну, адже це естафета, всі розуміють, що ти біжиш не один, а у гонку йдуть 4 чоловіка. Тож віддавався я на всі 100.

Що сталося на стрільбі, не було вітру, та були прикрі помилки?

Сьогодні були умови суперчудові, однак стрільбою я незадоволений. Начебто і умови гарні, та було таке велике бажання швидко и добре відстрілятися, що я трохи піддьоргував постріли.

Виходячи сьогодні на старт Ви хвилювалися, чи все було як завжди?

У кожної людини з України є сьогодні хвилювання. Як без цього. Адже ти кожного дня читаєш новини, спілкуєшся з рідними, тож, звісно, дуже переживаєш. Тут літаки в Європі літають, а у нас вдома – ракети, та гинуть люди. Напруга в душі велика, але ти виходиш на старт і працюєш, адже ми тут всі представляємо Україну. Нам треба виступати і віддавати всі сили, як це роблять наші хлопці на фронті: там віддають також всі сили, лише «старти» там – на життя.

На індивідуальну гонку Ви були заявлені, проте не стартували, чому?

Загострилася стара травма. Ми розмовляли з тренерами на цю тему до початку гонки і вирішили 20-ку пропустити, а бігти решту стартів.

Дмитра Підручного під час гонки турбувала травма.

Джерело: biathlon.com.ua Олег Шумейко-молодший
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Артем Прима

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