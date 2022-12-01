Підручний: «Учора майже не відчував біль, а сьогодні при максимальному навантаженні знову боліло коліно»
Прима: «Нам треба виступати і віддавати всі сили, як це роблять наші хлопці на фронті»
Українці в естафеті стали дев’ятими
01 грудня 17:33
Фото: НОК України
Біатлоніст збірної України Артем Прима підсумував виступ команди в естафеті.
Для Вас естафета була першим стартом цього сезону. Як себе відчували на трасі?
Перший старт завжди такий напружений, у всіх сенсах. До цього, звісно, була підготовка, були тренування. Та ти все одно не знаєш на 100%, чого від себе очікувати, як будеш себе відчувати, як будеш стріляти, почувати себе на дистанції. Скажу чесно, старт був важким. Та я терпів, до самого фінішу віддавався на повну, адже це естафета, всі розуміють, що ти біжиш не один, а у гонку йдуть 4 чоловіка. Тож віддавався я на всі 100.
Що сталося на стрільбі, не було вітру, та були прикрі помилки?
Сьогодні були умови суперчудові, однак стрільбою я незадоволений. Начебто і умови гарні, та було таке велике бажання швидко и добре відстрілятися, що я трохи піддьоргував постріли.
Виходячи сьогодні на старт Ви хвилювалися, чи все було як завжди?
У кожної людини з України є сьогодні хвилювання. Як без цього. Адже ти кожного дня читаєш новини, спілкуєшся з рідними, тож, звісно, дуже переживаєш. Тут літаки в Європі літають, а у нас вдома – ракети, та гинуть люди. Напруга в душі велика, але ти виходиш на старт і працюєш, адже ми тут всі представляємо Україну. Нам треба виступати і віддавати всі сили, як це роблять наші хлопці на фронті: там віддають також всі сили, лише «старти» там – на життя.
На індивідуальну гонку Ви були заявлені, проте не стартували, чому?
Загострилася стара травма. Ми розмовляли з тренерами на цю тему до початку гонки і вирішили 20-ку пропустити, а бігти решту стартів.
Дмитра Підручного під час гонки турбувала травма.
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