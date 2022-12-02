Санітра: «Коліно Підручного не витримало. Не зможу на нього розраховувати»
Санітра на тлі травм Підручного та Прими назвав потенційні заміни у збірній України
Юрай може дати шанс Мандзину та Тищенку
02 грудня 17:05
Фото: Сергій Захарченко
Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів, які зміни можуть статися у команді напередодні етапу Кубку світу у Гохфільцені:
У спринті чекатиму трохи більшого від Тараса Лесюка та Дениса Насика, тому що є кандидати на Кубку IBU, які можуть їх замінити на наступному етапі Кубка світу в Австрії. Наразі дивитимуся на Віталія Мандзина та Артема Тищенка.
Нагадаємо, що про проблеми зі здоров’ям повідомили Дмитро Підручний та Артем Прима.
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