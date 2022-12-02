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Санітра на тлі травм Підручного та Прими назвав потенційні заміни у збірній України

Юрай може дати шанс Мандзину та Тищенку
Біатлон Кубок світу з біатлону
02 грудня 17:05
Санітра на тлі травм Підручного та Прими назвав потенційні заміни у збірній України
Фото: Сергій Захарченко

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів, які зміни можуть статися у команді напередодні етапу Кубку світу у Гохфільцені:

У спринті чекатиму трохи більшого від Тараса Лесюка та Дениса Насика, тому що є кандидати на Кубку IBU, які можуть їх замінити на наступному етапі Кубка світу в Австрії. Наразі дивитимуся на Віталія Мандзина та Артема Тищенка.

Нагадаємо, що про проблеми зі здоров’ям повідомили Дмитро Підручний та Артем Прима.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Збірна України з біатлону Юрай Санітра

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