Семенов про вручення срібла ЧС-2011: «Дуже класно, що справедливість перемогла»
Україна виграла медаль через 14 років після гонки
22 хвилини тому
Колишній український біатлоніст Сергій Семенов прокоментував порталу biathlon.com.ua вручення його чоловічій команді срібних медалей чемпіонату світу-2011 в естафеті.
В 2011 році Україна (Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв) фінішувала третьою. Другою тоді стала Росія, але через 14 років у них відібрали медалі, оскільки було дискваліфіковано Євгена Устюгова.
«Чесно кажучи, після такого довгого періоду багато чого вже змінилось стосовно емоцій. Дуже класно, що справедливість перемогла у кінці кінців, і ми отримали цю медаль. А ті, хто був нечесним у боротьбі, отримали свій штраф. Це, звичайно, радує. Звісно, що це б ніяк мою кар'єру не змінило: срібло чи бронза. Але я задоволений тим, що справедливість перемогла. Думаю, і хлопці, які бігли тоді в естафеті зі мною, також радіють, що ми отримали цю срібну медаль, і що справедливість відновлено.
Хочу подякувати і IBU за те, що підтримує, по-перше, справедливий спорт, справедливість, і, по-друге, - Україну. Я вважаю, що в цей момент це дуже важливо для всіх нас і актуально. Саме зараз забрати незаслужені нагороди у росії та віддати тим, хто справді їх заслуговує. Думаю, що це є сигнал для всіх, що правила діють, у спорті всі рівні і справедливість є».
