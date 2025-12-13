Колишній український біатлоніст Сергій Семенов прокоментував порталу biathlon.com.ua вручення його чоловічій команді срібних медалей чемпіонату світу-2011 в естафеті.

В 2011 році Україна (Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв) фінішувала третьою. Другою тоді стала Росія, але через 14 років у них відібрали медалі, оскільки було дискваліфіковано Євгена Устюгова.

«Чесно кажучи, після такого довгого періоду багато чого вже змінилось стосовно емоцій. Дуже класно, що справедливість перемогла у кінці кінців, і ми отримали цю медаль. А ті, хто був нечесним у боротьбі, отримали свій штраф. Це, звичайно, радує. Звісно, що це б ніяк мою кар'єру не змінило: срібло чи бронза. Але я задоволений тим, що справедливість перемогла. Думаю, і хлопці, які бігли тоді в естафеті зі мною, також радіють, що ми отримали цю срібну медаль, і що справедливість відновлено.

Хочу подякувати і IBU за те, що підтримує, по-перше, справедливий спорт, справедливість, і, по-друге, - Україну. Я вважаю, що в цей момент це дуже важливо для всіх нас і актуально. Саме зараз забрати незаслужені нагороди у росії та віддати тим, хто справді їх заслуговує. Думаю, що це є сигнал для всіх, що правила діють, у спорті всі рівні і справедливість є».