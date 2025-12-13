Українська чоловіча збірна отримала срібло ЧС-2011 через 14 років
Медалі вручили в Гохфільцені після дискваліфікації росіянина
близько 3 годин тому
Українська чоловіча естафетна четвірка отримала срібні медалі чемпіонату світу 2011 року в Ханти-Мансійську після дискваліфікації росіянина Євгена Устюгова, повідомив портал biathlon.com.ua.
Сьогодні в Гохфільцені перед стартом гонки переслідування відбулася церемонія перерозподілу нагород. Сергій Семенов від імені команди у складі Олександра Біланенка, Андрія Дериземлі, Сергія Семенова та Сергія Седнєва отримав срібні медалі. У церемонії взяв участь президент Федерації біатлону України Іван Крулько.
У 2011-му Україна фінішувала третьою, Росія — другою. Після дискваліфікації Устюгова за допінг українці піднялися на друге місце.
Нагадаємо, жіноча збірна виступила в естафеті в Гохфільцені.