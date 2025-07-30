Соукалова – Дальмаєр: «Ти – найбільший боєць, якого я коли-небудь знала»
Дворазова чемпіонка світу підтримала свою колегу по цеху
близько 3 годин тому
Габріела Соукалова / Фото - Yahoo
Дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Соукалова поділилася думками про колишню німецьку біатлоністку Лауру Дальмаєр, яка потрапила під каменепад під час експедиції в пакистанських горах Каракорум.
«Дорога Лауро, я думаю про тебе настільки часто, наскільки можу. Ти – найбільший боєць, якого я коли-небудь знала.
Люди, будь ласка, думайте про неї якомога частіше».
Пошуки Дальмаєр відновилися зранку 30 липня. Раніше під час обльоту вертольотом було встановлено, що Лаура отримала щонайменше важкі травми. Ознак життя поки не виявлено. Дальмаєр потрапила під каменепад у понеділок, 28 липня.
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