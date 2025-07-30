Володимир Кириченко

Дворазова чемпіонка світу з біатлону Габріела Соукалова поділилася думками про колишню німецьку біатлоністку Лауру Дальмаєр, яка потрапила під каменепад під час експедиції в пакистанських горах Каракорум.

«Дорога Лауро, я думаю про тебе настільки часто, наскільки можу. Ти – найбільший боєць, якого я коли-небудь знала. Люди, будь ласка, думайте про неї якомога частіше».

Лаура Дальмаєр / Фото - Instagram

Пошуки Дальмаєр відновилися зранку 30 липня. Раніше під час обльоту вертольотом було встановлено, що Лаура отримала щонайменше важкі травми. Ознак життя поки не виявлено. Дальмаєр потрапила під каменепад у понеділок, 28 липня.