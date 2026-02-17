Олег Шумейко

Старша тренерка чоловічої команди України з біатлону Надія Бєлова поділилася з Суспільне Спорт очікуваннями від виступу підопічних в естафеті.

Як оцінює результати біатлоністів у гонці переслідуванні

Знаєте, як завжди: радує, що, напевно, можуть боротися за гарні результати, десь не завжди виходило зі стрільбою, але хлопці добре відпрацювали згідно зі своїми можливостями. А, можливо, десь ці можливості були трішки і вище.

Але знову ж – завадила стрільба. Якщо стріляєш по «нулях», ти займаєш своє місце у десятці. Але, на жаль, не вийшло. Проте бачимо, що є потенціал боротися і (біатлоністи це) можуть боротися. Витривалість гарна – тільки не виходить з цими «нулями».

Які очікування від естафети

Не буду казати про якісь місця. Хлопці будуть намагатися якомога краще. Дай Боже, якщо стрілятимемо з п'яти і мінімальною кількістю запасних патронів, то можемо бути високо. Побачимо, як вийде у наших хлопців. Готові вони добре, можуть боротися за високий результат, тому витримують психологічно. З нулем без запасних чи з мінімальною кількістю результат буде хорошим, високим.

Як оцінює потенціал Віталія Мандзина

Мандзин готовий на гарний результат, добре вмотивований. Просто побажаємо йому витримки на цій стрільбі і результат прийде до нього.

Про підготовку Богдана Борковського і Тараса Лесюка

Гадаю, він готовий добре, але знову ж таки: (результати) – це лише бік психології. А так він готовий і стріляє добре, витривалий спортсмен. Дай Боже, щоб він витримав цю психологічну напругу, морально цю гонку.

Так, він (Лесюк) не біг спринт, але розумів і я йому казала, що він запасний і планується на естафету. Планувалися всі: і Антон, і Богдан, і Тарас – серед них розглядалися ці два кандидати. І ось він знав про це і готувався цілеспрямовано до естафети.

Нагадаємо, що Мандзин та Підручний фінішували у топ-20 гонки переслідування ОІ-2026.