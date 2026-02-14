Олег Шумейко

Олімпійська чемпіонка-2014 Юлія Джима висловилася в інтерв’ю НОК про результат у спринті Ігор-2026.

Про перебіг гонки

Гонка була непростою. На трасі потрібно було віддавати багато сил, свіжий сніг був досить важкий, тому доводилося постійно працювати й терпіти. На стрільбі вдалося відпрацювати чисто – це дуже важливо для спринту. Ходом хотілося б бути швидшою, але з огляду на те, як складався сезон, я задоволена, що змогла показати стабільний результат. Звісно, завжди хочеться вище, але сьогодні головне було зробити свою роботу максимально якісно.

Про труднощі під час змагального сезону та підтримку

Так, сезон справді видався непростим. Я пропустила значну частину підготовки через хвороби й травму пальця, і повернення було непростим – і фізично, і психологічно. Але Олімпійські ігри – це особливий старт. Коли виходиш на дистанцію з прапором України на формі, розумієш, заради чого працюєш. Це величезна відповідальність і водночас мотивація. Я дуже вдячна всім, хто підтримував у цей період – команді, тренерам, уболівальникам. Саме ця підтримка допомогла повернутися й знову відчути себе конкурентноздатною.

Нагадаємо, що українка фінішувала 24-ю.