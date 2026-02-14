Джима стала найкращою серед українок у спринті на Олімпіаді-2026
Золоті Ігор завоювала Кіркейде
26 хвилин тому
Фото: biathlon.com.ua
14 лютого на Олімпійських іграх-2026 відбувся жіночий спринт з біатлону.
Найкращою серед представниць України стала Юлія Джима. Джима єдиною серед українок відстрілялася на нуль та програла переможниці Марен Кіркейде ходом трохи більш ніж півтори хвилини.
Олімпійські ігри-2026. Біатлон. Жінки. Спринт
1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) – 20:40.8 хвилин
2. Осеан Мішлон (Франція, 0+0) – +3.8
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) – +23.7
4. Мілена Тодорова (Болгарія, 1+0) – +40.0
5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) – +40.6
...
24. Юлія Джима (Україна, 0+0) – +1:34.6
42. Олександра Меркушина (Україна, 0+1) – +2:11.0
54. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) – +2:23.8
76. Олена Городна (Україна, 0+2) – +3:30.5