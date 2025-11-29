Олег Шумейко

У шведському Естерсунді відбулася перша чоловіча естафета сезону Кубка світу-2025/26.

Збірна України завершила старт на дев’ятій позиції. Стартував від «синьо-жовтих» Артем Тищенко, який на своєму відрізку заробив 2 штрафних кола та передав естафету 19-м. Віталій Мандзин ситуацію виправити не зумів – також мав одне штрафне коло та відкотився на 20 місце.

Богдан Цимбал завершив третій етап без штрафів та піднявся на 17 сходинку. Фінішером виступив Дмитро Підручний. Капітан команди використав на рубежах тільки один додатковий патрон та підняв команду у топ-10.

Кубок світу. Чоловіки. Естафета

1. Норвегія (1+10) 1:11:10.1 год

2. Франція (3+11) +15.3 секунди

3. Швеція (3+14) +24.7

...

9. Україна (3+13) +3:22.7