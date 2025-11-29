Олег Шумейко

В Естерсунді жіночою естафетою розпочався сезон Кубка світу-2025/26.

Для України перша гонка склалася невдало. Валерія Дмитренко у дебюті за національну команду завершила перший відрізок 19-ю. У подальшому Христині Дмитренко та Олені Городній не вдалося просунутися значно вище. Олександра Меркушина, яка провела завершальний етап, підняла команду з 18 на 15 позицію.

Перемогу здобули представниці Франції, які випередили італійок на майже 14 секунд.

Кубок світу. Жінки. Естерсунд, Швеція. Естафета

1. Франція (0+8) 1:11:17.9 год

2. Італія (1+9) +13.8

3. Чехія (0+8) +30.8

...

15. Україна (0+8) +4:42.1