Українці стали дев’ятими в естафеті чемпіонату Європи
На екваторі «синьо-жовті» займали другу позицію
близько 1 години тому
У норвезькому Шушені відбулася чоловіча естафета у рамках чемпіонату Європи-2026 з біатлону.
Збірна України у складі Артем Тищенка, Дениса Насика, Романа Боровика та Богдана Цимбала фінішувала дев’ятою. У першій половині гонки Насико вивів команду на другу позицію, але Боровик на третьому етапі опустився на 9 місце.
Чемпіонат Європи. Чоловіки. Естафета
1. Норвегія (1+8) 1:17:08.4
2. Німеччина (2+10) +6.5
3. Франція (1+13) +55.2
...
9. Україна (0+11) +2:59.5
