Збірна України з антирекордом завершила чоловічу естафету Кубка світу у Рупольдингу
Українці у Німеччині фінішували 17-ми
близько 1 години тому
15 січня у німецькому Рупольдингу відбулася чоловіча естафета у рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Збірна України завершила гонку на 17-й позиції. Тарас Лесюк, який стартував від «синьо-жовтих», передав естафету Віталію Мандзину на 22-у місцю з відставанням 1:41.5 хв від лідера. Мандзину вдалося відіграти 2 позиції, Богдан Борковський після третього відрізку завершив українців двадцятими. Капітан команди Дмитро Підручний у фінальній класифікації підняв Україну до 17-ї сходинки. Відзначимо, що це найгірший виступ «синьо-жовтих» в естафеті у сезоні-2025/26.
Кубок світу. Рупольдінг, Німеччина. Чоловіки. Естафета
1. Франція (1+4) – 1:08:58,1
2. Норвегія (0+7) – +6,2
3. Німеччина (0+5) – +7,9
...
17. Україна (0+13) – +4:07,5