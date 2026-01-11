«Суперники були дуже далеко»: Підручний — про складну естафету в Обергофі
Український біатлоніст прокоментував виступ збірної України
близько 1 години тому
Український біатлоніст Дмитро Підручний поділився враженнями від виступу в естафетній гонці на четвертому етапі Кубка світу сезону 2025/26, який відбувся в німецькому Обергофі. Слова наводить biathlon.com.ua.
Звичайно, що слідкував, і важко сказати, що відчуваєш. Ти готовий до боротьби і налаштований для того, щоб максимально покращити позиції, показати себе і свій максимум. Але, звичайно, що настрій, коли ти виходиш дуже далеко на старт, не надто хороший. Всі можуть помилятися. В принципі, естафета в нас з першого етапу пішла не надто добре, як би хотілося. Тому я розумів, що проблема не тільки була в Богданові, що він так стріляв. Звичайно, що це відновило наші шанси.
Також капітан збірної України розповів про свою роботу на дистанції та спроби ризикнути на стрільбі, аби скоротити відставання.
Так, суперники були дуже далеко. Я нікого і близько не бачив, хто там міг бути. Більше хвилини, напевно, був відрив до найближчого переслідувача. Старався бігти своїм темпом, але розумів, що покращити позиції дуже важко. Хоча десь, можливо, пробував ризикувати на стійці. Спробував ризикнути та стріляти швидко. Перші три постріли були влучно, а четвертий та п’ятий — ні. Розумів, що теоретично, якщо швидкою стріляєш, то є шанс хоча б якось наблизитися до суперника. Але, на жаль, цього сьогодні не вдалося.
Україна провалила чоловічу естафету в Обергофі.