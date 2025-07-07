46-річний Пак'яо шокує фанатів блискавичною швидкістю ударів під час тренування
Поєдинок відбудеться 20 липня в Лас-Вегасі
37 хвилин тому
46-річний філіппінець Менні Пакьяо готується до повернення у професійний бокс. Легендарний ексчемпіон світу у шести вагових категоріях планує провести бій цього літа.
Під час одного зі своїх тренувань Менні продемонстрував фантастичну швидкість рук.
Поєдинок відбудеться 20 липня в Лас-Вегасі (США). Суперником Пак'яо стане чинний чемпіон WBC у напівсередній вазі американець Маріо Барріос.
Пак’яо: «Можу конкурувати на найвищому рівні».