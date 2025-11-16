50 Cent про реванш Бенн — Юбенк: «Пройшли війну, треба повторити»
Репер супроводжував Юбенка на ринг
близько 1 години тому
50 Cent
Американський репер Кертіс Джеймс Джексон III (50 Cent) відреагував на реванш британських боксерів Конора Бенна (24-1, 14 KO) та Кріса Юбенка-молодшого (35-4, 25 КО).
«Яка боротьба. Хлопці сьогодні пройшли війну, вони повинні повторити це знову».
Бій пройшов усі 12 раундів на Tottenham Hotspur Stadium. Бенн здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
У 12-му раунді Бенн двічі відправив Юбенка в нокдаун.
Зазначимо, що Юбенк-молодший вийшов на ринг у супроводі 50 Cent, який виконав хіт In Da Club.