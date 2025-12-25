52-річний боксер, який погрожував Усику, програв бій
20 років у колонії відзначились на ветерані рингу
Айк Ібеабучі
52-річний нігерієць Айк Ібеабучі (21-1, 15 КО) в другому бою після паузи, яку провів у тюрмі, поступився 45-річному співвітчизникує.
Експретендент на титули провів бій у Лагосі (Нігерія), де поступився 45-річному Кабіру Товолаві (27-16, 22 КО) одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, раніше Ібеабучі викликав на поєдинок Усика і обіцяв знищити українця.
Раніше боксер-гвалтівник повернувся після 20 років тюрми в бокс і виграв бій.
