Олег Гончар

У Лагосі (Нігерія) на стадіоні Teslim Balogun 52-річний боксер надважкої ваги Айк Ібеабучі (21-0, 16 КО) офіційно повернувся на ринг після 26-річної перерви.

Легендарний нігерієць, який був дуже талановитим в 90-х, переміг 40-річного співвітчизника Ідріса Афінні (18-9-2, 15 КО). Суперник протримався три раунди, але потім відмовився битися далі.

Відразу після перемоги Ібеабучі кинув виклик абсолютному чемпіону надважкої ваги Олександру Усику, заявивши про намір побити рекорд Джорджа Формана та стати найстаршим чемпіоном світу в хевівейті.

Останній поєдинок Ібеабучі відбувся в березні 1999-го, коли в п’ятому раунді він нокаутував колишнього чемпіона Кріса Берда. Крім того, він перемагав у бою з Девідом Tуа.

Після поєдинку з Бердом Айк був засуджений у Лас-Вегасі за сексуальні домагання і потрапив за ґрати. У 2016 році він вийшов на волю, але невдовзі знову потрапив до в’язниці через порушення умов умовно-дострокового звільнення. Остаточно Ібеабучі звільнився у вересні 2020-го.