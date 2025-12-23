52-річний колишній володар титулу WBC International у надважкій вазі, нігерієць Айк Ібеабучі (21-0, 16 КО), кинув виклик непереможному 38-річному українцю Олександру Усику (24-0, 15 КО). Слова наводить Ready to Fight.

Ти — беззаперечний чемпіон. Стань зі мною в ринг у Києві в 2026 році. Світ хоче побачити, чи повернувся твій колишній вогонь. Коли я здобуду перемогу в наступному бою, я заявлю про свої права на твої титули, Усик. Я виконав свою частину роботи і скинув із себе 20-річну іржу. Тепер настав час для єдиної людини, яка має значення. Ти говориш про боротьбу за свій народ — я даю тобі шанс зробити саме це: захистити свої титули, захистити свою країну.

Неважливо, де відбудеться бій — в Україні, Великій Британії, Нігерії чи США. Моя нокаутуюча сила працює всюди. Я нокаутую тебе так само, як Джордж Форман нокаутував Майкла Мурера, і заберу титули, які належать мені по праву, ставши найстаршим чемпіоном світу у важкій вазі в історії.