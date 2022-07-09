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7-річна донька Кличка хоче задати одне питання путіну

Український боксер вивіз свою дочку з Києва після початку повномасштабного вторгнення армії рф
Бокс Професійний бокс
09:52
7-річна донька Кличка хоче задати одне питання путіну

Колишня кохана Володимира Кличка – актриса Хайден Панеттьері в своєму недавньому інтерв'ю журналу People розповіла про їх спільну з українським боксером дочку Каю-Євдокію:

« Нам пощастило, що ми можемо багато подорожувати. Вона щаслива дитина, відкрита величезному світу. І у неї більше любові, ніж у кого-небудь, кого я коли-небудь зустрічала. »

Також в ході бесіди Панеттьері назвала справжню причину їх розставання з легендою боксу, і пояснила, чому Кая-Євдокія проживає з батьком, а не з нею.

Зараз дочка Володимира і Хайден не в Україні, проте, американська актриса розповіла, яке питання зараз найбільше хвилює 7-річну дівчинку:

« Те, з чим вона має справу і через що ми всі зараз проходимо щодо України, дійсно дуже важко. У мене була з нею розмова, і єдине питання, яке вона задала: «Навіщо путін це робить? » Це так несамовито. »

Раніше XSPORT.ua опублікував перше фото Хайден Панеттьері зі знімального майданчика через 10 років.


 

 

 

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Володимир Кличко Хайден Панеттьері

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