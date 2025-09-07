Абдураімов вийшов у 1/16 фіналу чемпіонату світу
6 вересня один українець переміг на турнірі у Ліверпулі
Фото: ФБУ
У Ліверпулі продовжується чемпіонат світу з боксу, який проходить з 4 по 14 вересня.
6 вересня У 1/32 фіналу завершили виступ Ярослава Маринчук, Ольга Пилипчук та Тетяна Довгаль. У 1/16 фіналу також поступилася Марія Ловчинська.
Продовжує шлях на турнірі Айдер Абдураімов, який у 1/32 фіналу переміг представника Республіки Кореї Чана Донхвана 3:2.
Напередодні стартове коло подолали Павло Іллюша та Данило Жасан.