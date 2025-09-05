Іллюша та Жасан подарували Україні перемоги на чемпіонаті світу з боксу
Гутаріна, Мухаммадієв і Ловчинський залишили турнір
близько 1 години тому
Українці продовжують виступи на чемпіонаті світу з боксу, який триває у Ліверпулі.
У ваговій категорії до 75 кг Павло Іллюша здобув перемогу для нашої збірної на турнірі. Українець у напруженому бою здолав іранця Мохамеда Нуран роздільним рішенням суддів — 3:2.
Також тріумфував Данило Жасан (до 85 кг). Він впевнено здолав німця Аммара Абдулджабара: чотири з п’яти суддів віддали перевагу українцю.
Не змогли пробитися далі турнірної сітки Дар’я-Ольга Гутаріна, Сійовуш Мухаммадієв та Дмитро Ловчинський. Гутаріна поступилася суперниці з Індії Жасмін Жасмін (0:5), Мухаммадієв програв угорцю Іштвану Сака (0:5), а Ловчинський — норвежцю Омару Шісі (0:5).
