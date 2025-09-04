Олег Гончар

4 вересня у Ліверпулі розпочався чемпіонат світу з боксу, де у ваговій категорії до 60 кг українець Айдер Абдураімов здобув перемогу над валлійцем Овейном Харріс-Алленом роздільним рішенням суддів — 3:2.

Цей бій став першим успішним стартом для України на турнірі, який триватиме до 14 вересня.

Другу перемогу Україні приніс Матвій Ражба у ваговій категорії до 80 кг. Він переміг німця Бена Егіса. Український боксер нокаутував суперника у другому раунді.

Раніше інші українські боксери Юрій Захарєєв і Вікторія Шкеул зазнали поразок у своїх перших поєдинках.

World Boxing перед турніром дозволила участь збірної України та зробила ФБУ своїм членом.