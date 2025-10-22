Агіт Кабаєл проведе бій 10 січня
Тимчасовий чемпіон WBC повертається на ринг
близько 2 годин тому
Агіт Кабаєл
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) офіційно підтвердив свій наступний бій. Поєдинок відбудеться 10 січня 2026 року на Rudolf Weber Arena в Оберхаузені, Німеччина.
Ім’я суперника наразі не розголошується.
Кабаєл, відомий своєю технічною майстерністю та непереможним рекордом, востаннє виходив на ринг у 2025 році, здобувши перемогу, яка зміцнила його позиції в дивізіоні. Цей бій стане для нього можливістю підтвердити статус претендента на повноцінний титул WBC.
Нагадаємо, раніше Кабаєл назвав найкращих бійців надважкої ваги, не включаючи Усика.
