Тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) назвав найкращих бійців надважкої ваги, за виключенням себе та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова німця наводить fightnews.info:

Я не називатиму себе. Я ненавиджу говорити, що я найкращий. Я називатиму інших бійців, гаразд? Як на мене, перший – Джозеф Паркер. Я поставлю його на перше місце.

На мою думку, другий номер – Даніель Дюбуа. Третій номер – Фабіо Вордлі, четвертий – Лоуренс Околі, а п'ятий – Філіп Хргович.

Мозес Ітаума? Він теж чудовий боєць. Я поважаю його, але він молодий. Має час. Він побився з Ділліаном Вайтом, це був найбільший бій у його кар'єрі. Але в майбутньому Ітаума може битися та підніматися вище. Йому 20 років, він молодий. Можливо, через 1-2 роки я скажу, що він у топ-5 чи навіть номер один. Подивимося, що станеться у майбутньому.