Лозан: «Усику краще битися з Кабаєлом, а Ітаума — лише для грошей»
Український боксер вважає, що заради грошей можна побитися і з Полом
близько 2 годин тому
Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (15-0, 9 КО) поділився думками про наступний бій абсолютного чемпіона надважкої ваги Олександра Усика (24-0, 15 КО) в інтерв’ю Sport 24. На тлі пропозицій щодо поєдинків із Мозесом Ітаумою чи Джозефом Паркером Лозан порадив Усику слухати власні бажання.
«Якщо Усик хоче заробити, хай б’ється з Джейком Полом і йде на пенсію. Якщо доводити перевагу — то Паркер, Ітаума, Кабаєл. Найцікавіший — Агіт Кабаєл. Паркер поступається в швидкості й витривалості, а Ітаума — зелений, хоч і вигідний фінансово через підтримку Туркі Аль аш-Шейха. Ф’юрі навіть без підготовки буде складним».
Нагадаємо, що Усик через травму спини попросив WBO відтермінувати переговори щодо бою з обов’язковим претендентом Паркером.
