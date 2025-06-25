Олег Гончар

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх висловив повагу Олександру Красюку після того, коли той перестав працювати з об’єднаним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Аль аш-Шейх у зверненні до Красюка говорив про повагу.

«Великий друже, я поважаю тебе». Туркі Аль аш-Шейх

Нагадаємо, раніше рішення про завершення 12-річної співпраці Красюк оголосив в Instagram, не уточнюючи причин.

В команді Усика прокоментували рішення Олександра.

Усик наразі готується до реваншу з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні.