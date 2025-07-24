Олег Гончар

Колишній тренер абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) Джеймс Алі Башир поділився думкою щодо наступного суперника українця. Слова тренера навів портал Seconds Out.

Башир вважає, що Джозеф Паркер (35-3, 23 КО), ексчемпіон світу за версією WBO, заслужив право поборотися за титули Усика.

Башир також прокоментував чутки про можливий бій Усика з 20-річним британським проспектом Мозесом Ітаумою (12-0, 10 КО), якого активно просуває голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх. Тренер висловив скептицизм щодо цього поєдинку через різницю у віці та досвіді.

Чув, що вони планують виставити проти Усика Ітауму, хоча тому всього 20. А Олександру вже 38. Вони так прагнуть побачити його поразку, що готові кинути будь-кого. Та це не означає, що Усик не здолає Ітауму — він досвідчений і хитрий, справжній лис. Джеймс Алі Башир

Нагадаємо, відомий американський боксер не бачить гідних опонентів для Усика.

Інший боксер із Британії закликав розглядати Усика як одного із найвеличніших боксерів.