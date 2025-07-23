Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон висловився про шлях Олександра Усика (24-0, 15 KO) на тлі перемоги українця у реванші з Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Його слід розглядати як одного з найвеличніших в історії. І тут важлива не лише та манера, з якою він переміг, і не те, як він виступає всередині рингу. Виділяє цих бійців серед інших те, які вони також за межами рингу, як вони поводяться, як вони вважаються публікою, наскільки вони доступні, і чи виставляють свої стандарти. Цей боєць, Олександр Усик, він із України, а в нього було більше фанів на стадіоні Вемблі, ніж у Даніеля Дюбуа з Англії. За нього вболівали, і ніхто не гупав, коли він переміг. Перемога була заслуженою. І наскільки Усик був поважний до, під час та після бою. Він просто той боєць, до якого в тебе не буде жодних інших почуттів, окрім поваги.

Він зараз у чудовій позиції, йому було 38 років у січні. Він може піти зі спорту прямо сьогодні чи завтра, і не важливо, що ми про нього говоритимемо, тому що він залишив свій руйнівний слід у Британії. Те, як він знищив Даніеля Дюбуа в суботу... Я ніколи не бачив, щоб він прогнозував свої бої. Він спрогнозував 6 раундів, але він фінішував його за 5. Я завжди казав, якщо Усик поб'є тебе один раз, то вдруге йому вдасться краще. Тому що він завантажує інформацію, як мати справу з бійцем. Він відібрав у Даніеля всі його складові: він нівелював його джеб, його міць, його пересування, впевненість настільки, що відправив його на канвас. А Даніель думав: «Оце так! Я тільки в 5 раунді – і мене вже зрубали». Усик зробив чудову роботу, і те, як він поводився в рингу після бою, як він показав повагу британським фанам... Він увійде в історію. Не так часто ми можемо таке говорити, але він на це заслужив.