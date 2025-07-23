Американський боксер: «Я не бачу нікого, хто б міг створити Усику проблеми»
Томпсон вважає українця королем його покоління
близько 2 годин тому
Фото: K2 Promotions
Американець Лайонелл Томпсон вважає, що ніхто з сучасних представників хевівейту не може створити проблеми для Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова бійця наводить vringe.com:
Думаю, він знищить їх усіх. Занадто він сильний технічно, просто на голову вище цих хлопців. У порівнянні з ним вони всі як роботи. Тоді як Усик – це боксерська енциклопедія: відкриваєш на будь-якому слові – і одразу бачиш, що воно означає. І це дуже товста книга. Я не бачу нікого, хто б міг створити йому проблеми. Він просто знищує суперників.
Менеджер Усика висловився про наступний бій українця.
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