Олег Гончар

Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі казахстанець Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО) в Twitter висловив підтримку абсолютному чемпіону WBC, WBO та WBA в хевівейті Олександру Усику (23-0, 14 КО) напередодні реваншу з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Алімханули назвав Усика легендою та висловив упевненість у його перемозі.

«Усик — він номер один. Він — легенда! Бажаю йому удачі. Це буде легко для нього». Жанібек Алімханули

Казахстанський боксер, який у 2024 році захистив свої титули проти Михайла Дроздова, вважає 38-річного українця фаворитом завдяки його техніці та досвіду.

У першому поєдинку 26 серпня 2023 року у Вроцлаві Усик нокаутував 27-річного Дюбуа в дев’ятому раунді. Реванш пройде 19 липня в Лондоні на Вемблі.

Нагадаємо, раніше після пресконференції пройшов передостанній стердаун Усика та Дюбуа.

Український боксер на останній пресконференції був у образі відомого історичного персонажа.