Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 KO) з’явився на фінальній пресконференції перед боєм з британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO) у символічному образі — в однострої гетьмана Павла Скоропадського.

Так Усик підкреслив свою національну ідентичність та історичний зв’язок із боротьбою України за незалежність. Скоропадський був гетьманом Української Держави у 1918 році.

Фото: Getty Images

Реванш відбудеться 19 липня у Лондоні.

Екстренер Майка Тайсона назвав Усика переможцем реваншу з Дюбуа.