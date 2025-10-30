Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко пояснив, що призвело до рішення повісити рукавички на цвях. Лому цитує fightnews.info:

Це було неважко, бо втратив мотивацію. Моєю мотивацією було стати абсолютним чемпіоном світу, а потім я програв Хейні. То був мій останній шанс. Після цього я взяв ще один пояс і закінчив із боксом. Причина лише у мотивації. Лише мотивація.

Мої переговори про поєдинок з Джервонтою Девісом перед завершенням кар'єри? Немає сенсу говорити про це, оскільки я закінчив з боксом.