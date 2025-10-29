Пак'яо знову підтвердив переговори з Ломаченком
Менні наголосив, що це буде виставковий бій.
близько 2 годин тому
Ексчемпіон у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо (62-8-3, 39 КО) повідомив, що досі йдуть перемовини з колишнім боксером Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) щодо їх бою. Слова боксера навів портал Seconds Out.
За словами Менні, тривають переговори, а не скасовані, щодо виставкового бою з Ломаченком.
Також тривають переговори щодо виставкового бою з Ломаченком — не справжнього поєдинку, а індивідуального показового.
Нагадаємо, що раніше у команді Ломаченка заявили, що цей бій неможливий.