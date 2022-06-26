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Альварес: «Головкін хоче свій останній чек»

Мексиканець заявив, що казахстанський ветеран вийде на їх третій бій, щоб отримати великий гонорар
Бокс Професійний бокс
21:00
Альварес: «Головкін хоче свій останній чек»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) заявив, що володар титулів WBA і IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) вийде на їх третій бій тільки заради того, щоб отримати останній у своїй кар'єрі великий гонорар.

Канело цитує ресурс boxingnews24.com:

«Я передбачаю нокаут. Головкін базікає багато д*рьма. Правда, не зараз, тому що я сиджу перед його командою. Ти кличеш лева, коли бачиш, що він йде, і ось я наближаюся.

Всі хочуть отримати увагу мексиканських уболівальників, оскільки думають, що мексиканці куплять pay-per-view, і вони дійсно купують. Бійці використовують мексиканські кольору, проте це просто бізнес. Але не для мене. Я справжній мексиканець, я б'юся заради свого народу.

Кожен окремо взятий бій важливий для моєї спадщини. Головкін хоче свій останній чек. Ось чого він бажає».

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. уже відомі гонорари боксерів.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін

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