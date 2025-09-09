Олег Гончар

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) та абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) провели першу битву поглядів напередодні поєдинку, повідомляє BoxingScene.

Зустріч відбулася під час тижня бою в Лас-Вегасі, де 13 вересня на Allegiant Stadium відбудеться їхній поєдинок за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі (до 76,2 кг). Бій транслюватиметься на Netflix і стане головною подією вечора боксу, організованого за участю Туркі Алалшіха, Sela та президента UFC Дейни Уайта.

Canelo Alvarez vs Terence Crawford first face-off of fight week ‼️#CaneloCrawford live on Netflix l #RiyadhSeasonCard | @RiyadhSeason | Sept 13th 🥊 pic.twitter.com/HyD8k2hyio — Ring Magazine (@ringmagazine) September 9, 2025

Альварес захищатиме титули WBC, WBA, WBO, IBF і The Ring, тоді як Кроуфорд, який піднімається на дві вагові категорії.

Нагадаємо, раніше Менні Пак’яо дав лаконічний прогноз на мегафайт Канело – Кроуфорд.