Альварес і Кроуфорд провели битву поглядів
Боксери зійдуться на Allegiant Stadium у бою за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі
7 хвилин тому
Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) та абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) провели першу битву поглядів напередодні поєдинку, повідомляє BoxingScene.
Зустріч відбулася під час тижня бою в Лас-Вегасі, де 13 вересня на Allegiant Stadium відбудеться їхній поєдинок за звання абсолютного чемпіона у другій середній вазі (до 76,2 кг). Бій транслюватиметься на Netflix і стане головною подією вечора боксу, організованого за участю Туркі Алалшіха, Sela та президента UFC Дейни Уайта.
Альварес захищатиме титули WBC, WBA, WBO, IBF і The Ring, тоді як Кроуфорд, який піднімається на дві вагові категорії.
