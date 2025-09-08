Майк Тайсон – про поєдинок Альвареса з Кроуфордом: «Я хочу це побачити»
Легенда хевівейту бажає перемоги співвітчизнику
18 хвилин тому
Фото: Instagram
Легендарний боксер Майк Тайсон поділився в інтерв’ю The Ring очікуваннями від поєдинку Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO):
Я хочу, щоб Кроуфорд виграв (бій). Але схоже, що цього не станеться. Я хотів би, щоб це сталося, але цей хлопець (Канело) – жорсткий панчер і розумний боєць. Я хочу стати свідком цього.
Нагадаємо, що бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі, штат Невада, США. У США передбачили переможця мегафайту Канело – Кроуфорд.