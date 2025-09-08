Кроуфорд: «Канело змусить мене показати все найкраще»
Поєдинок відбудеться 13 вересня
близько 2 годин тому
Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поділився очікуваннями від майбутнього бою проти Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО). Слова наводить Boxing News 24/7.
Американець визнає, що на нього чекає непросте випробування:
Канело великий, але не гігант. Це буде важкий бій. Він змусить мене показати все найкраще, а я, у свою чергу, витягну максимум з нього.
Поєдинок між Канело Альваресом та Теренсом Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі і стане головною подією вечора боксу.
Кривдник Богачука зробив прогноз на бій Кроуфорд – Альварес.