Альварес: «Нам необхідно влаштувати бій з Головкіним, а потім ми хочемо реванш з Біволом»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) в інтерв'ю SecondsOut заявив, що хотів провести негайний реванш з володарем титулу WBA в напівважкій дивізіоні Дмитром Біволом (19-0, 11 KO), але все ж погодився на третій бій з володарем титулів WBA / IBF в середньому дивізіоні Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO), щоб виконати свої зобов'язання за контрактом з DAZN.

Я все ще відчуваю себе кращим, тому що мало хто з бійців робить те ж саме, що і я, оскільки вони бояться програти. Я не боюся, я намагаюся багато чого досягти в своїй кар'єрі. Я добре себе почуваю і пишаюся тим, що зробив. Ми програли, але що є, то є.

На наступний день після бою з Біволом я сказав Едді Хірну, що хочу провести реванш у вересні. Це був єдиний бій, який я хотів на вересень. Але у нас були контракти, ми уклали з DAZN угоду на два поєдинки – з Бівол і Головкіним. І ось ми тут. Нам необхідно влаштувати бій з Головкіним, а потім ми хочемо почати розмови про реванш».