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Альварес: «Третій бій з Головкіним буде іншим – я влаштую в ньому солодку кінцівку»

Мексиканець має намір поставити крапку в протистоянні з казахстанським ветераном
Бокс Професійний бокс
09:00
Альварес: «Третій бій з Головкіним буде іншим – я влаштую в ньому солодку кінцівку»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) заявив, що має намір поставити крапку в протистоянні з володарем титулів WBA і IBF в середньому дивізіоні Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

Канело цитує ресурс boxing247.com:

«У близькому бою ви можете побачити його перемогу. Інші люди можуть сказати, що я переміг. Перший бій з Головкіним був близьким, так що це нормально. Для боксера добре проводити конкурентні поєдинки, це ідеально.

Люди, які вважають, що я програв в реванші, не віддають мені належного. Мені плювати на них. Я просто дуже добре бачу свої досягнення. Третій бій з Головкіним буде іншим. Я влаштую в ньому солодку кінцівку. Я просто хочу перемогти, побити його і бути дуже задоволеним. Мені без різниці, що говорять люди. Головкін – один з найгірших».

Поєдинок між Канело і GGG відбудеться на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі, США. Вже відомі гонорари боксерів.

Рене Тер Велде
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Теги

Сауль Альварес Геннадій Головкін

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