Альварес: «Третій бій з Головкіним буде іншим – я влаштую в ньому солодку кінцівку»

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) заявив, що має намір поставити крапку в протистоянні з володарем титулів WBA і IBF в середньому дивізіоні Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 KO).

Канело цитує ресурс boxing247.com:

Люди, які вважають, що я програв в реванші, не віддають мені належного. Мені плювати на них. Я просто дуже добре бачу свої досягнення. Третій бій з Головкіним буде іншим. Я влаштую в ньому солодку кінцівку. Я просто хочу перемогти, побити його і бути дуже задоволеним. Мені без різниці, що говорять люди. Головкін – один з найгірших».