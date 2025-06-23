Альварес: «Усик – один з найкращих боксерів сучасності»
Канело не став виділяти одного бійця як лідера рейтингу P4P
21 хвилину тому
Фото: PBC
Абсолютний чемпіон надсередньої ваги Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) відповів на питання про найкращого боксера незалежно від вагової категорії. Слова мексиканця наводить vringe.com:
Є багато гарних бійців. Я думаю, це неповажно говорити про одного. Усик один з них, Джервонта Девіс, Теренс Кроуфорд. Я теж там, але я не згадуватиму себе.
Нагадаємо, що наступним суперником Канело стане Теренс Кроуфорд.
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